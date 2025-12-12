Documentaire

Urbaines, confortables, chic ou tendance, les baskets, ou les sneakers comme on les nomme aujourd’hui, sont devenues en quelques années les chaussures de tous les jours de toutes les tranches d’âge. Un succès tel qu’elles représentent désormais plus de la moitié des chaussures vendues dans le monde. Il faut pourtant parfois débourser une somme conséquente pour se les procurer, alors que les coûts de fabrication sont en général peu élevés.

La marque Nike, le leader du marché, a décidé de se concentrer sur le commerce en ligne et sur la vente directe aux consommateurs, et par conséquent de limiter la vente de ses produits chez ses divers distributeurs. Une décision qui a causé des problèmes à certains magasins spécialisés. Est-ce qu’aujourd’hui c’est Nike qui dicte sa loi dans le monde des sneakers ?

Linda Bourget en parle avec François Egger, le journaliste qui signe ces reportages.

Dans les grands magasins, les ventes de chaussures classiques sont stables. Il existe en revanche une forte demande pour les sneakers. Pour continuer à vendre des baskets tendances, dont le marché est clairement dominé par Nike, certains commerces ont dû mettre un pied dans l’univers de la revente de sneakers : des baskets neuves, en éditions limitées, dénichées en-dehors des réseaux classiques de distribution.

Le marché de la revente n’est plus aujourd’hui réservé uniquement à des baskets de collection mais à des modèles fabriqués en grandes séries qui sont aussi vendus à des prix élevés principalement en raison d’une forte demande. Linda Bourget s’entretient avec Guillaume Morand, fondateur de « Pomp It Up » au sujet de la stratégie marketing de Nike, ainsi que le récent retour au premier plan de certaines marques sur le marché.

Au fil du temps, les sneakers sont devenus des biens de collection et de véritables produits d’investissement. Rencontre avec un passionné de baskets, de ceux qui sont prêts à dépenser des fortunes pour une paire rare ou une édition spéciale. ABE s’est aussi rendu à Londres, dans une des meilleures boutiques de sneakers haut de gamme de la ville.

Comment expliquer le succès phénoménal de certains modèles de sneakers aujourd’hui ? Linda Bourget en discute avec Christophe Guberan, designer industriel et enseignant à l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL).

Savez-vous quel matériau a permis la fabrication des semelles de l’ancêtre des baskets actuelles ? Des premiers modèles destinés principalement aux amateurs de tennis et de voile au milieu du XIXème siècle, jusqu’aux sneakers chics et écolos actuels, ABE vous propose un petit retour dans le temps.

Quelles grandes tendances se dessinent aujourd’hui dans le domaine de la création des sneakers ? La suite de l’entretien avec Christophe Guberan.

Nettoyer ses baskets dans une machine à laver est une solution efficace mais ce n’est pas forcément le meilleur moyen de les entretenir, surtout lorsqu’elles valent plusieurs centaines de francs. Avec l’explosion des ventes de sneakers, sont également apparus des pressings spécialisés, qui vous proposent de nettoyer, réparer et faire durer vos précieuses baskets.

Les sneakers, c’est un univers de passionnés. Mais au rayon des baskets hors de prix, il y a aussi des sceptiques. Parmi eux, notre chroniqueur Benjamin Décosterd.