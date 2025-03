Conférence

Pour les résidents, le tourisme peut devenir une source de tensions quand son développement s’emballe malgré le dynamisme économique qu’il génère pour leur territoire. Depuis plusieurs années, l’étude des impacts touristiques s’attache à décrypter les conséquences du surtourisme sur les territoires et populations concernés. Cette conférence restitue les enseignements clés issus des travaux de recherche sur le sujet et les complète à l’aide d’une étude récente conduite auprès de résidents du bassin annécien. A quel(s) moment(s) le tourisme provoque-t-il des tensions ? Quels sont les différents niveaux d’impacts positifs et négatifs perçus ? Quelles stratégies les résidents développent-ils face à la pression touristique ? Nous identifierons en quoi le système touristique local peut être en surchauffe et quelles améliorations peuvent être envisagées.