Ils veulent changer de vie, une région française leur tend les bras l’Auvergne ! Emmanuel et Karine ont rendez-vous à Auzon, 925 habitants, en Haute-Loire. Pour les accueillir, le maire et un représentant de la région, qui vont les inciter à reprendre un petit restaurant fermé depuis un an. Pas de fonds de commerce à racheter, un loyer de 150 euros par mois à peine, et un logement offert pendant les premiers mois…Pour inverser son déclin démographique, la région Auvergne a mis en place une série de mesures visant à attirer de nouveaux habitants.