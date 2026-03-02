Virginie est une jeune femme pleine d’énergie et de dynamisme, elle travaille au service juridique d’une grande société. Elle a obtenu brillamment son diplôme d’avocate mais n’a jamais plaidé au tribunal, et pour cause, elle est sourde. Pour elle, le monde est silence. Et pourtant, elle parle… et elle est même très bavarde. Elle n’a jamais entendu sa propre voix. Ses collègues de travail l’apprécient et elle est parfaitement intégrée. Son mari et ses enfants sont eux aussi des sourds qui parlent. Mais elle a un rêve : exercer son métier d’avocate dans un tribunal et défendre ceux que l’on n’entend jamais.