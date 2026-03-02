Vous l’avez peut‑être remarqué : on n’insulte pas les hommes et les femmes de la même manière. Et cette...
Virginie est une jeune femme pleine d’énergie et de dynamisme, elle travaille au service juridique d’une grande société. Elle...
« Mon père s’est donné la mort quand j’avais vingt-six ans. La dernière lettre qu’il a rédigée m’était destinée, elle...
C’est le grand chassé-croisé des vacances d’hiver. À la Gare de Lyon, des centaines de milliers de voyageurs prennent...
À Nice, Yolanda pensait couler une retraite tranquille au soleil… jusqu’à ce que des pigeons envahissent son immeuble et...
Plus que centenaire et ayant déjà porté de nombreux progrès au service de la société et des individus, la...
Aujourd’hui, la frontière entre la forêt et la ville s’efface, et la cohabitation tourne au cauchemar. Des sangliers qui...
Elles sont jeunes, jolies. mais les paroles de leurs chansons sont d’une violence inouïe. Le groupe de musique les...
De Frenchie Shore au remake de la Star Academy ou de Secret Story, la télé-réalité française semble trouver un...
Comment suivre une scolarité normale et trouver une chance de s’insérer quand on est sourd ?Bienvenue à l’institut de...
De plus en plus de Français, comme Hélène, ont fait de la récupération un métier, transformant des matériaux en...
Décor paradisiaque pour Châteaux de rêve ! Sur les bords de Loire, des châtelains vivent la grande aventure !...
À Seborga, en Sologne, le mouvement Alvenia attire l’attention avec ses tenues blanches et ses croyances étonnantes. Ses membres,...
Le 19 octobre 2023, le Défenseur des droits a réuni des responsables de l’administration et d’organismes sociaux, des chercheurs,...
Selon des recherches que nous avons menées, enseigner le français langue seconde à des élèves allophones est un métier...
Ils sont schizophrènes, lourdement dépressifs mais ont redonné vie au village de Mézin menacé de désertification dans le Lot-et-Garonne....
Une jeunesse souvent ignorée, mais qui agit au quotidien. Dans les quartiers populaires, l’engagement n’attend pas les subventions. Ces...
Ces derniers jours, plusieurs mineurs ont été victimes d’attaques au couteau, notamment à proximité de leurs établissements scolaires. Un...
Le tabac a toujours été un enjeu majeur de santé publique, mais ce que l’on oublie souvent, c’est à...
Tout quitter du jour au lendemain pour vivre le grand amour. S’éloigner de sa famille, de ses amis ou...
