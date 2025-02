Documentaire

En mer, à terre, ou dans les airs, ils ont « la nature chevillée au corps » ! Pilotes de Canadair, scientifiques, bergers, enseignants ou marins, chacun oeuvre à sa manière pour le « bien » commun. Avec Fanny Agostini nous verrons comment l’île de Beauté est aujourd’hui pionnière et exemplaire en matière de protection de ses espaces naturels, terrestres et sous-marins. Ce « capital nature » est vital pour la Corse : sans lui pas de tourisme ! Pas de qualité de vie non plus ! L’équilibre est parfois délicat à atteindre, voire contradictoire sur le terrain… Signe des temps, les jeunes générations s’impliquent dans ce combat, personne ne veut dilapider cet « héritage » patiemment sauvegardé. Un documentaire de Thalassa.