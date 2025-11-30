Ressources Dans la même catégorie

Documentaire USA : Chasseurs de primes, un business en or Les chasseurs de primes font partie d’une ancienne tradition, toujours très ancrée dans la société américaine. Ils traquent les...

Documentaire Soldats vs chercheurs d’or Les garimpeiros, ou chercheurs d’or… Poussés par la misère, ils rejoignent les mines d’or illégales de Guyane, dans l’espoir...

Documentaire L’impossible voyage des médicaments en Guinée Plus d’un enfant sur dix meurt avant l’âge de 5 ans

Documentaire L’Europe est-elle accro aux paris en ligne ? Casinos, poker en ligne, paris sportifs : le matraquage publicitaire nous incite à tenter notre chance. Mais le jackpot,...

Documentaire Voici d’où vient la nourriture des Restos du coeur Ils se rendent dans des dizaines de supermarchés toutes les semaines pour récolter les invendus Un documentaire de Emmanuelle...

Documentaire Dans l’Himalaya, le Ladakh face à la colère du climat Le Ladahk, petite région du nord de l’Inde, subit depuis plusieurs années de terribles catastrophes naturelles, possibles conséquences du...

Documentaire Corée du Sud : la pression du mariage sur les femmes Aurélie est amie avec En-Jung, jeune Coréenne doctorante à Séoul. Après deux ans passés en France, En-Jung s’apprête à...

Documentaire Les Amish, la vie au passé Originaires de Suisse et d’Allemagne, les Amish ont émigré en Amérique du Nord au XVIIIe siècle. Ils sont aujourd’hui...

Documentaire La France face aux repentis du Jihad (2/2) Des centaines de jeunes hommes et femmes, pour la plupart revenant de Syrie et d’Irak, de pays en guerre...

Documentaire Les Indiens contre-attaquent Des réactions sur le web 2.0, il y en a eu contre la plus grande autoroute de pétrole brut...

Documentaire Abus de la SQ : des femmes brisent le silence À l’heure où de nombreuses voix réclament une commission d’enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées, Enquête a...

Documentaire Sénégal : retour au bled Ils s’appellent Ibrahima, Coumba, Bakary. Ils sont nés en France de parents sénégalais et ont choisi d’effectuer en sens...

Documentaire Amour au travail : de la séduction au harcèlement L’affaire DSK a levé un coin du voile sur le comportement des hommes politiques à l’égard des femmes. Patrick...

Documentaire Amazon code – la grammaire du bonheur Au cœur de la forêt amazonienne, existe un mystérieux langage qu’aucun étranger n’a jamais appris. Jusqu’à aujourd’hui. Après trente...

Documentaire Le coltan, le « minerai sale » du Congo La RDC dispose d’importantes réserves de pétrole, de cuivre, ainsi que de coltan ou de cassitérite, très recherchés dans...

Documentaire Broken Land C’est l’autre mur de la honte : 1 300 kilomètres d’acier pour cinq mètres de hauteur en zone militarisée,...

Documentaire Nuit Debout – Une manifestation complexe et insaisissable Ce film revient sur le mouvement social né sur la place de la République au printemps 2016, à travers...

Documentaire Migrants : mineurs isolés au centre de Treignac Depuis le milieu des années 70, Treignac en Corrèze accueille la fondation Claude Pompidou. La « Fonda » propose...