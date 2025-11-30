Pendant longtemps le Nord de la France a habillé presque tout le pays en produisant des kilomètres de tissus. Au début des années cinquante le secteur employait encore plus de 170 000 ouvriers dans la région.
Les grandes filatures et lainières ont fermé les unes après les autres, victimes de la concurrence de pays à bas coût, mais le textile Made in France est encore présent à Roubaix, à Tourcoing et autour de Lille. Ils sont encore plus de 12 000 à travailler dans des entreprises qui ont su se transformer, innover, pour maintenir des emplois sur un territoire historiquement lié au textile. Enquête sur des tissus Made in France qui ne perdent pas le Nord.

Un documentaire de Pierre Lascar