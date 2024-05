Documentaire



Minuscule ville nichée au coeur de l’Amazonie, Humaita compte un habitant au kilomètre carré. Pourtant, elle dispose de six compagnies de bus. La plus célèbre, l’entreprise «Siquiera», est dirigée par Luis et son fils Leandro. Ils sont les seuls à oser s’aventurer sur la nationale 319, la route la plus dangereuse du Brésil. Si les autres compagnies ont jeté l’éponge, tous deux s’obstinent. Au prix d’efforts considérables, ils ont décidé de réhabiliter une route abandonnée qui s’enfonce dans les profondeurs de la forêt amazonienne.

Réalisé par : Daniel Lainé, David Geoffrion