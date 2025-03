Documentaire

Aujourd’hui, en ile de France on compte près de 500 000 auvergnats ; Parmi eux, Thierry, chef d’une brasserie dans le 16 ème arrondissement. S’il est né à Paris, il se revendique par-dessus tout auvergnat et vit pleinement ses racines. Philippe et toute sa famille ont rejoint le sud, il y a dix ans. Surfant sur la vague du film Bienvenue chez les cht’is, Philippe a ouvert une baraque à Frite à Ales, et il n’a pas perdu ses habitudes régionales. Portraits croisés de deux amoureux de leurs régions… Un documentaire de Bénédicte Loubère.