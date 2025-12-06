Il a travaillé pendant 32 ans et vit aujourd’hui à la rue
Chez Mozli’s, la jeunesse du Cap partage des moments de convivialité.
Palmasola est une «ville-prison» située dans le département de Santa Cruz, l’Amazonie bolivienne. Le pénitencier compte plus de 5000...
Christiane Taubira s’attaque aux inégalités et aux violences qui règnent sur notre planète, aux idées dangereuses des extrêmes. Elle...
Ils quittent les égouts pour remonter dans les rues, les parcs et jardins, et même autour des lieux les...
C’est son premier hiver dans la rue
Inimitable et so british : le son des clochers est, pour beaucoup, la bande-son de l’Angleterre. Outre-Manche, rien n’est...
Dans une tente sous la neige chaque nuit de gagnée est une victoire
Tourné au Burkina Faso en octobre 2010, ce documentaire donne la parole aux enfants talibés (mendiants), aux filles domestiques...
Il est difficile de produire 100% français. Aujourd’hui, fabriquer dans l’Hexagone est devenu un défi. Beaucoup d’usines ont fermé...
L’ Afrique du Sud telle qu’on nous en parle est faite de grandes questions débattues par des personnages de...
Ruth, Adrian et Adli ont moins de 25 ans et vivent dans le territoire le plus pauvre et le...
Ses honoraires peuvent dépasser le million de dollars. A New York, Benjamin Brafman, 62 ans est l’avocat des stars,...
Peut-on encore prendre les transports en commun en toute sécurité ? Le nombre d’actes malveillants commis dans le RER,...
Aux États-Unis, depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, les actes racistes et antisémites se sont multipliés....
« J’ai grandi dans une cité minière du Nord-Pas de Calais qui aujourd’hui se bat pour sa survie. Cet ilot...
Depuis la reconquête du pouvoir par les talibans à Kaboul en août 2021, la situation humanitaire s’est considérablement détériorée. L’Afghanistan...
Au Brésil, les descendants d’esclaves ont vécu pendant des siècles sur des terres occupées par leurs ancêtres. Mais ces...
Situé en Anatolie dans la zone frontalière turque avec l’Iran, l’Irak et la Syrie, le site d’Hasankeyf est considéré...
Le printemps en montagne est insaisissable… Les belles journées estivales succèdent à de brusques retours de l’hiver. Ainsi va...
