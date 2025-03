Documentaire

Le Taj Mahal, le joyau de l’Inde, a été construit dans un marbre blanc d’une très grande pureté. Une pierre magnifique que l’on ne trouve qu’à Makrana, dans le Rajasthan. La mine s’étend sur plus de trente kilomètres. Chaque jour, près de vingt milles mineurs extraient deux cents tonnes de cet « or blanc ». La mine étant surexploitée, il faut parfois creuser à cent cinquante mètres de fond en risquant sa vie pour extraire des blocs de marbre et les remonter par des câbles. Les accidents mortels sont quotidiens. Ces mineurs ne gagnent guère plus que cinq dollars par jour qu’ils envoient à leurs familles restées au village. Mais ils sont fiers, parce qu’ils participent avec leur sang et leurs larmes à des splendeurs durables.