Documentaire

​​Étonnante mutation entre l’animal et le végétal, le cordyceps sinensis est la combinaison unique d’une chenille et d’un champignon qui pousse à l’état sauvage sur les hauts plateaux du Tibet et en Himalaya, à plus de 4000 mètres d’altitude. Réputé pour ses bienfaits sur le système immunitaire, il est aujourd’hui l’un des champignons les plus renommés de la médecine chinoise traditionnelle.

Le cordyceps tibétain n’est plus seulement un revenu pour les populations de nomades tibétains mais aussi pour tout un réseau de commerçants qui voient en lui un produit encore plus lucratif que le ginseng. Sa demande croissante fait qu’il se négocie autour de 25 000 euros le kilo, plus cher que l’or !

Documentaire : L’Or brun du Tibet

Un documentaire de Jeanne Mascolo de Filippis

