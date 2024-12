Documentaire

Les fameux villages perchés des Alpes Maritimes ont vu leur population baisser inexorablement au cours du dernier siècle. L’attrait de la côte toute proche, et les conditions de vie assez difficiles y sont pour beaucoup. Mais depuis quelques temps les jeunes reviennent s’y installer, donnant un second souffle à ces villages de l’arrière-pays niçois. Ils sont attirés par un certain art de vivre, des prix plus raisonnables, et par une convivialité montagnarde qui tranche avec l’ambiance de la côte d’Azur. Sainte Agnès, Roubion, Coaraze, Roure : aux portes du Mercantour, Laurent Guillaume vous emmène à la rencontre de ceux qui contribuent au printemps de ces villages. Documentaire réalisé par Marc de Langenhagen.