Harcèlement, abus sexuels, maltraitance et parfois viol : l’ampleur des incidents graves, à dimension pénale, qui se déroulent via les applications de rencontres amoureuses va bien au-delà de l’image plutôt rassurante des statistiques des tribunaux ou de la police. Pour rappel, une application de rencontre, c’est la possibilité, en deux clics sur son téléphone portable, d’entamer un flirt à l’issue duquel, et sur la base d’un consentement mutuel, tout est possible, y compris la relation sexuelle. Le problème, c’est que, dans cet univers opaque où les identités ne sont pas vérifiées, les prédateurs sexuels rôdent et profitent de la naïveté de leurs victimes pour en abuser.

Cette enquête signée Micaela Mumenthaler et Xavier Nicol révèle comment les victimes d’abuseurs sexuels en ligne se sont retrouvées piégées, incapables de réagir puis de porter plainte. Comment la honte et la culpabilité les ont empêchées de dénoncer. Les propos que vous allez entendre sont crus, à l’image de la brutalité de ces rapports en zone grise. Ces mots forts et douloureux doivent résonner comme une mise en garde.