Documentaire

Visiter Paris en deux chevaux, descendre à la nage les rapides des gorges du Verdon ou apprendre à faire un sac à main en quatre heures. Ce sont quelques-unes des activités que propose dorénavant Airbnb en plus des offres de logements.

Il y en a déjà 4000 dans le monde et 2000 en France !

Une manière pour le géant californien d’augmenter son chiffre d’affaires car la plateforme prélève à chaque fois une commission sur ces expériences facturées en moyenne 30 euros. Qui se cache derrière ces activités parfois très originales ?

Valent-elles toujours le coup d’être vécues ?

Et quelles sont les victimes collatérales du nouveau terrain de jeu de l’ogre Airbnb ?

Une enquête de Valentine Bossi-Bay