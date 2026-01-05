Documentaire

Caviar chinois, foie gras à prix cassé, bagues diamant à -40 %… ce reportage suit les nouveaux marchands du luxe abordable. Grâce à Internet, des plateformes promettent monts et merveilles : livraison rapide, qualité équivalente aux grandes maisons, prix imbattables. Mais que valent vraiment ces produits ? Et qui contrôle ce nouveau marché ?

À travers les témoignages de consommateurs, de grossistes internationaux et d’entrepreneurs français, le film dévoile les stratégies pour faire du luxe une marchandise ordinaire — et les zones grises qui l’accompagnent.