Documentaire

Au cœur de Paris, la Seine attire les touristes, les promeneurs, mais aussi les vendeurs à la sauvette.

La Seine, cœur battant de Paris, est devenue le théâtre de multiples vies et ambitions.

Entre demandes en mariage spectaculaires, soirées festives sur des péniches luxueuses, restaurants étoilés et cabarets flottants, le fleuve attire autant les touristes que les entrepreneurs avides d’innovations, comme les taxis volants Sea Bubbles. Mais ce renouveau s’accompagne aussi de nuisances sonores, de commerces illégaux et de tensions avec les habitants des berges. Des familles choisissent pourtant d’y vivre, transformant d’anciennes péniches en maisons modernes et ateliers d’art.

Entre rêve romantique, business florissant, fête permanente et problèmes de cohabitation, la Seine cristallise toutes les contradictions d’un Paris en perpétuelle effervescence.