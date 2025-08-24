Podcast

Désormais, un enfant sur cinq grandit avec un seul parent. Ces familles monoparentales sont particulièrement exposées à la précarité : les niveaux de qualifications sont souvent plus faibles, le taux de chômage plus élevé, les revenus modestes et les difficultés d’accès à un logement de qualité nombreuses.

Dans ce contexte, la reconnaissance d’un statut spécifique pour les parents isolés émerge comme un enjeu central dans le débat public. Situées à l’intersection des problématiques de genre, de justice sociale et d’aménagement du territoire, les familles monoparentales représentent une réalité à la fois courante et peu visible, qui remet en question l’efficacité des politiques sociales actuelles. Les villes sont-elles capables de répondre de manière adaptée à leurs besoins ?