Idéologue venu des marges de l’extrême droite, Patrick Buisson a su transformer les peurs en stratégie politique. Ancien journaliste devenu conseiller occulte, il a soufflé à Sarkozy les mots d’ordre d’une droite dure et triomphante. Mort en 2023, il laisse derrière lui l’ombre d’un manipulateur qui a durablement marqué la politique française.

Thomas Rozec raconte.

