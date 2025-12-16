Après la disparition d’un proche, chaque membre d’une famille doit faire face à son histoire, à sa position dans...
Il n’y a pas de parents parfaits, et c’est une vérité essentielle qu’il est nécessaire d’accepter pour avancer sereinement...
Entre baume au cœur et sueurs froides, la belle-famille ne laisse personne indifférent. Qu’il s’agisse des parents de votre...
Un étudiant dépense environ 1100 euros par mois. Dans ce budget, 150 euros vont être consacrés aux courses. Comment...
A l’heure où les relations amoureuses sont de plus en plus instables et où l’âge du mariage recule (autour...
La CAF nous donne 1800€ tous les mois
Le vieux cartable élimé, la trousse pleine de trésors, le pot de colle au parfum si particulier, le voisin...
Chaque année, près d’un million d’enfants français part en colonie de vacances. Si pour beaucoup c’est un rituel estival,...
Que faire pour échapper à la mort, qu’elle prenne la forme d’un taureau enragé au milieu d’une foule, d’un...
Complexés, sujets à des lubies déroutantes, les adolescents ont parfois des envies étonnantes. Au programme : chirurgie plastique et...
Une ville sous une dalle de béton. Le centre commercial de la Défense voit passer chaque jour deux cents...
Ce film a été réalisé durant l’été 2013 dans différents cafés PMU de la région Nord-Pas-de-Calais sélectionnés aux hasards...
Vivre avec des horaires décalés est un défi quotidien pour beaucoup de familles. Ce mode de travail, souvent imposé...
Elle lui écrit tous les jours depuis 6 ans.
À l’heure où l’État dit vouloir en finir avec les mauvais payeurs de pensions alimentaires, le magazine de TF1...
Alors que l’Allemagne compte environ 16 millions de personnes vivant seules et la France pas moins de 18 millions, les...
Grâce à internet, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer à la recherche de leur premier...
Florian, 14 ans, ne supporte pas l’autorité de sa mère.
Elles s’appellent Liliane, Florence et Nicole et elles sont toutes passées par la case prison. L’une d’elles a même...
Depuis 20 ans la Fondation Abbé Pierre initie des actions permettant aux personnes en situation de grande précarité de...
