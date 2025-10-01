Documentaire

Monaco, week-end du Grand Prix : on suit Vittorio, “concierge de luxe” chargé d’un rooftop au-dessus de la ligne de départ (5 000 € la place), entre ventes VIP, installation d’un simulateur utilisé par Charles Leclerc et galères logistiques de dernière minute (retards, électricité, écrans en panne).

En parallèle, trois arcs donnent l’ambiance : des fans (Tania, Amandine, Thibaut) en chasse d’autographes autour des paddocks et du match caritatif ; l’influenceuse Paola choyée par un horloger sur un méga-yacht, soirées et réseaux sociaux à l’appui ; le youtubeur GMK qui réalise son rêve en bouclant deux tours de circuit avec le prince Albert. Restaurants pleins, yachts, célébrités, pluie le jour J… Leclerc ne finit que 4e, mais la Principauté (jusqu’à 90 M€ de retombées) prolonge la fête : à Monaco, le spectacle continue bien après le drapeau à damier.