Documentaire

Dans un quartier populaire de Pointe-à-Pitre voué à la démolition, des habitants à la dérive, comme pris au piège d’une ville fantôme, errent et discourent, métaphores d’une Guadeloupe vaincue par la colonisation. Un film-poème couronné au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou.

À Chanzy, quartier populaire du centre de Pointe-à-Pitre en pleine « rénovation urbaine », où s’affairent les bulldozers et les pelleteuses de l’entreprise Avenir Déconstruction, des naufragés solitaires dérivent, de jour comme de nuit. Ti Chal, ancien combattant indépendantiste arrimé à son respirateur, cerné par la poussière des démolitions ; Eddy et Priscilla, tous deux accros au crack et sans domicile digne de ce nom ; Éric, longue silhouette filiforme et regard hanté, déclamant dans ces lieux à l’abandon les textes littéraires qui l’habitent ; ou encore Kanpèch, installé sur la plage, plein de colère après ses vingt-neuf ans « d’Europe » pour « la honte » qu’on lui inflige « en méprisant [son] peuple… »

Cinq années durant, Malaury Eloi Paisley a regardé et écouté dans les rues de Pointe-à-Pitre ceux qu’elle considère comme des « voyants » et dont elle souligne la dignité avec une empathie silencieuse. Selon elle, ces existences reléguées dans les marges « racontent l’histoire de la Guadeloupe, l’inertie de cette île, ancienne colonie française ». « Que nous disent-elles de la lente disparition de nous-mêmes ? Cette ville qui a été celle du peuple, des révoltes écrasées dans le sang, n’est plus qu’une ville fantôme », poursuit-elle. Ces errances prisonnières deviennent ainsi les métaphores et les témoins d’une humanité qui résiste tant bien que mal au gouffre. Un film-poème couronné au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, dans lequel passent aussi les flammes des dernières émeutes, ultimes défaites, pour la jeune réalisatrice guadeloupéenne, d’un combat perdu contre une colonisation dont les stigmates perdurent.

Documentaire de Malaury Eloi Paisley (France, 2023, 1h34mn)

Disponible jusqu’au 10/02/2026