Documentaire



Dans nos campagnes, une révolution discrète émerge : des paysans renouent avec la nature en accueillant oiseaux, renards et autres animaux souvent considérés comme nuisibles. Des communautés hybrides se forment, où la vie domestique et sauvage cohabitent harmonieusement, offrant des solutions déjà éprouvées. À travers le récit de 3 fermes françaises emblématiques, ce documentaire révèle des interactions surprenantes entre animaux sauvages et domestiques, ouvrant la voie à une nouvelle alliance entre l’homme et la nature. Ces fables modernes, à la fois drôles, émouvantes et optimistes, suggèrent que les fermes sauvages pourraient annoncer un changement de paradigme et le début d’une société inédite.

Réalisateur : Thierry Robert