Depuis plusieurs mois, les questions que soulève l’héritage du rocker Johnny Hallyday font les choux gras de la presse et suscitent l’émotion du public. D’où viennent les rivalités et les désaccords qui déchirent le clan Hallyday ? Pourquoi la star a-t-elle décidé de tout léguer à son épouse Laeticia, déshéritant dans le même temps David et Laura, ses deux enfants issus de précédentes unions ? Témoignages exclusifs et images d’archives oubliées et/ou méconnues sur l’artiste et sa famille permettent d’apporter un éclairage sur le sujet.

Un film de Mikaël Pirat, Timothée Vienne

