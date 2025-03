Documentaire

Le 10 févier 1970, à 8h du matin, une énorme avalanche s’abat sur le centre de la station de ski mondialement réputée. Sur sa route, la masse de neige ne fait qu’une bouchée du foyer de l’Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air, plus connue sous le nom d’UCPA. Dans la salle du petit déjeuner, trente neuf jeunes trouvent la mort. C’est la plus grosse catastrophe due aux avalanches depuis deux siècles. Aujourd’hui, où en est-on ? La France est-elle mieux armée pour affronter les avalanches ? Si les territoires ont appris en 40 ans à maîtriser la montagne et protéger leurs chalets, le risque s’est déplacé ailleurs : sur les pentes non damées des domaines skiables, où 30 personnes environ meurent chaque année. Plaçant les stations de ski face à un paradoxe : comment faire la promotion du ski hors-piste sans encourager les comportements dangereux ?

Réalisation : Eve Minault