Documentaire

Pendant un an, le réalisateur a rencontré, aux quatre coins de France, des retraités ou des travailleurs qui pensent déjà au moment où ils cesseront leur activité professionnelle. Tous aspirent à un repos mérité. Jean-Jacques, 55 ans, est chauffeur routier et attend avec impatience de prendre sa retraite. Jacqueline et Joël ont décidé d’emménager ensemble au moment de leur retraite mais la cohabitation est difficile. Hervé, 75 ans, était proviseur et a décidé de rebondir quand il a arrêté de travailler. Un ancien cadre sup et sa femme habitent dans une communauté de retraités. Maryse est femme de ménage et s’inquiète pour sa retraite.Réalisateur : Géraud Burin des Roziers