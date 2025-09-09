Retards, tarifs exorbitants, pannes en série… La SNCF est sous le feu des critiques. À travers le quotidien d’usagers excédés et les témoignages de cheminots, on lève le voile sur les coulisses d’un service public en crise. Monopole historique, dérives tarifaires, manque d’entretien du réseau, fermetures de gares, accidents dramatiques : tout est passé au crible. Alors que l’ouverture à la concurrence se profile, une question brûlante demeure : l’arrivée des opérateurs privés sauvera-t-elle les voyageurs français, ou marquera-t-elle la fin d’un modèle de service publique ?