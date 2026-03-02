Pour ces familles, vivre sur une île française n’est pas des vacances.
C’est un engagement total. À Bréhat, Port-Cros ou dans l’archipel des Glénan, ils défendent un mode de vie à contre-courant : agriculture locale, restaurant familial, bénévolat, isolement assumé. Plongez dans le quotidien de ceux qui ont osé vivre autrement.