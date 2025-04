Documentaire

Comment se relever et par où commencer quand votre village a été dévasté par les eaux ? Les habitants des vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya font face à des scènes de désolation absolument sidérantes. Routes effondrées, ponts coupés, tout comme l’eau et l’électricité… La tâche est immense, mais les secours sont à pied d’oeuvre, notamment pour retrouver les huit personnes toujours portées disparues. Le dernier bilan fait état de 4 morts. Le récit de Caroline Mier, Sandra Boulanger, Manuela Braun et Charles Ricco.