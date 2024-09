Documentaire

Le 7 octobre 2023, l’organisation terroriste Hamas lançait une attaque dans le sud d’Israël. Plus de 1200 personnes sont tuées et 251 otages sont emmenés dans la bande de Gaza. Un an plus tard, le réalisateur israélien Ori Szternfeld parcourt son pays pour savoir comment la société civile a réagi face à un tel traumatisme.

Dans le kibboutz Nahal Oz, frontalier de Gaza, Adi Cherry et ses proches s’étaient retranchés pendant des heures dans leur pièce sécurisée, tandis que des assaillants lourdement armés tentaient de les en déloger. Cette famille a-t-elle pu se reconstruire ?

L’attaque du 7 octobre a plongé Tamer Nafar dans la sidération. Cet artiste palestinien de nationalité israélienne a perdu des amis au festival de musique de Réïm, puis des proches lors des frappes que Tsahal, l’armée israélienne, avait menées en représailles sur Gaza.

Ori Szternfeld s’entretient également avec Muli Segev, producteur de l’émission satirique d’Eretz Nehederet (« Un pays merveilleux »). Après le 7 octobre, les humoristes étaient voués au silence . Mais pas pour très longtemps : ils décident de tourner un sketch dans lequel un combattant du Hamas fait irruption chez une grand-mère juive qui tente de l’amadouer avec les petits gâteaux qu’elle a cuisinés.

Disponible jusqu’au 20/09/2025