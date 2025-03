Documentaire

Direction l’Inde, ses palais, ses vaches sacrées, son curry et ses selfies. Car au pays des maharadjahs, l’autoportrait à bout de bras confine à la folie collective. Rien de plus tendance que de s’immortaliser, dos à un précipice, à un train lancé à toute vitesse, aux abords du Gange et que sais-je encore. Même le premier ministre Narendra MODI documente ses déplacements à l’étranger sur les réseaux sociaux C’est dire ? Seulement, le selfie tue. Rien qu’en 2015, ils ont été plus meurtriers que les attaques de requins. Pour endiguer l’hécatombe, des panneaux « selfies interdits » ont poussé un peu partout dans le pays, mais ça ne suffit pas. Un documentaire de l’Effet Papillon.