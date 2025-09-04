Ressources Dans la même catégorie

Podcast Mon copain royaliste Mon copain Corentin est royaliste, militaire et d’extrême-droite. On n’a rien en commun sauf nos souvenirs de bringues. Il...

Podcast Tu connais ? Inoxtag L’Everest et après ? Inoxtag, neuf millions d’abonnés sur YouTube, a réalisé un documentaire sur son ascension du sommet...

Podcast La Russie, eldorado des complotistes français La Russie de Vladimir Poutine exerce une fascination sur de nombreux complotistes français. Certains n’hésitent pas à s’y rendre...

Documentaire CLIR : Cellule de l’État contre l’islam radical En France, la majorité des musulmans respectent les lois, mais une minorité radicalisée tente d’imposer la charia. À Roubaix,...

Podcast L’IA va-t-elle bouleverser l’enseignement ? Elisabeth Borne a annoncé la mise en place d’une intelligence artificielle pour « accompagner les professeurs dans leur métier...

Podcast Rythmes scolaires : faut-il changer le temps de l’enfant ? Les journées d’école sont-elles trop longues ? Les vacances trop nombreuses ? Chaque rentrée relance le débat sur l’organisation...

Article Les bibliothèques de Nantes : bien plus que des lieux de lecture À Nantes, les bibliothèques se révèlent être de véritables espaces de vie et de rencontre, bien loin de l’image...

Conférence Enseigner le français aux migrants adultes dans une visée d’insertion sociale La connaissance de la langue française par les migrants adultes est devenue depuis une quinzaine d’années un enjeu des...

Article 4 infos insolites sur les emojis Les emojis font désormais partie intégrante de notre communication quotidienne. Ces petits symboles colorés, que l’on envoie sans même...

Documentaire Les invisibles du périphérique parisien Sous le périphérique parisien, des centaines de sans-abris survivent dans l’ombre, cachés sous les ponts et échangeurs. Réalisation :...

Conférence Résister à la corruption Dans ce talk, c’est la corruption qui est mise sous les feux des projecteurs. Avocate de formation, elle exerce...

Documentaire Permis de conduire : à quel prix ? Disponible jusqu’au 24/11/2029 En Allemagne, les frais à débourser pour décrocher le permis de conduire sont montés en flèche...

Documentaire Chasseurs de dettes : le business des impayés Avec la montée des impayés en France, un nouveau marché émerge : celui des créances. Des huissiers aux agences...

Documentaire Milliardaires : ils dépensent des millions en fossiles de dinosaures Les squelettes de dinosaures, nouvelles stars des salles de vente ! Les fortunes du monde entier se battent pour...

Conférence La résilience des territoires La résilience des territoires face aux crises sociétales qui se préparent. Face aux risques d’effondrements écologiques et économiques qui...

Documentaire Alcool : la stratégie pour nous faire boire Les ventes d’alcool explosent et les géants du secteur, comme Pernod Ricard, en profitent. D’anciens commerciaux lèvent le voile...

Documentaire Brut a rencontré les habitants de la colline du crack On appelle ce lieu « la colline du crack ». Depuis plus de 10 ans, dealers et consommateurs de crack, se...

Documentaire Logements insalubres, insécurité… Paris face à ses démons Plongez au cœur des réalités sombres de Paris. Découvrez les problèmes d’insalubrité et d’insécurité qui affectent la Ville Lumière....