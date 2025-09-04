A l’approche des examens de fin d’année, de plus en plus d’étudiants auraient recours au « dopage cérébral ». Consommation de compléments alimentaires censés booster la mémoire, détournement de médicaments pour développer la concentration ou utilisation de casque à électrodes pour apprendre plus vite, certains de ces usages ne seraient pas sans risque.