Documentaire

La crise économique dynamise tout un petit commerce qui attire aujourd’hui bien des convoitises : celui des brocantes et des marchés aux puces. Avec ses 3500 stands, celui de Paris est le plus grand de France, un étonnant royaume du bric à brac, des vêtements branchés aux meubles anciens en passant par des bazars en tout genre qui ne connaissent qu’une seule loi : celle de la négociation. Avec le pouvoir d’achat en berne, il attire des milliers de consommateurs alléchés par les petits prix mais aussi des revendeurs d’occasion qui tentent de gagner un peu d’argent au noir en bradant tout ce dont ils n’ont plus besoin. Mais l’ambiance est parfois électrique entre les trafiquants de contrefaçons et les vendeurs officiels, entre les « biffins », ces chiffonniers qui vivent de la récupération et la police qui veut « nettoyer » le quartier, entre les antiquaires et un mystérieux lord anglais qui a racheté pour 50 millions d’euros une bonne partie de leurs boutiques. Nombreux sont ceux qui veulent faire main basse sur les marchés aux puces en plein développement. Alors qui sont les gagnants et les perdants de cette bataille sans merci ? Auteur : Stéphane Rodriguez – Sophie Romillat.