Documentaire

Si certains ici sont aveugles de naissance, la majorité d’entre eux ont été blessés durant les bombardements qui ont ravagé leurs régions d’origine. Dans les ruelles étroites, des inscriptions en braille les aident à s’orienter. Ici, tout est fait pour leur faciliter la vie.

Au quotidien, ils travaillent, s’occupent de leurs proches, font du sport, jouent aux dames… Ensemble, ils tentent de survivre malgré leur handicap, dans une région toujours ravagée par la guerre. D’autant plus que les bombardements de l’armée de Bachar al Assad et de son allié russe se poursuivent dans la région.

Mais cette mise à l’écart volontaire du reste de la société, convient-elle à tous ici ? Comment perçoivent-ils la guerre avec leurs autres sens ? Notre équipe a rencontré Sahar, Ayman, Abu Mahmoud et Yazan, tous déplacés de leur ville d’origine dans l’enclave rebelle d’Idleb.

Disponible jusqu’au 03/11/2026