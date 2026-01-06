Au cœur de l’archipel des Hébrides Extérieures, au large de l’Ecosse, le long des îles Flannan : nombre de...
La Suisse compte 530’000 pauvres. Parmi eux, de nombreuses familles monoparentales, des personnes sans formation ou atteintes dans leur...
En France, il y aurait 30 000 procédures d’expulsion prononcées chaque année par la justice. Pourtant, à peine un...
Anne-Liz a subi du harcèlement scolaire lorsqu’elle était au collège. Sans répit. Le cyberharcèlement la suivait jusque chez elle....
Ce film est le portrait d’un jeune cambodgien, Vuthy, qui a choisit d’employer sa vie à améliorer celles des...
Nés en Éthiopie, adoptés par des familles françaises dans les années 90, ils se pensaient orphelins. Aujourd’hui, ils découvrent...
C’est un peuple qui s’éteint et sans doute avec lui sa culture, son histoire, sa langue. Les Bajaus sont...
Marseille a entamé sa mue : sur le front de mer, la cité phocéenne se rêve en Miami de...
Le coronavirus est désormais présent sur tout le territoire allemand. D’après Angela Merkel, il constitue « le plus grand défi »...
Une flotte clandestine de vieux pétroliers traverse les mers, chargée de pétrole russe pour continuer à financer la guerre...
Elles sont libres et indépendantes financièrement. Aujourd’hui les femmes de plus de 40 ans sont de plus en plus...
Plus de 90 % des oeufs consommés en France et en Allemagne proviennent d’élevages intensifs. Enquête sur le marché européen...
Le jour, elles travaillent comme des hommes ; le soir, elles peuvent exprimer librement leur identité de genre, sans craindre...
Depuis plus de trente ans, John Shackleton livre des ambulances dans des régions en crise. À 84 ans, ce Britannique mène sa...
Notre système électrique est en pleine mutation : les énergies renouvelables doivent remplacer les combustibles fossiles, tandis que le réseau subit la...
L’Italie fait face à une arrivée massive de migrants, elle doit aussi procéder à leur identification. Nous avons suivi...
Depuis le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, la province du Sud-Kivu située entre le Rwanda et la...
Depuis plus de 500 ans, de jeunes soldats suisses jurent de donner leur vie pour sauver celle du pape....
Oakland est une ville de la côte ouest des États-Unis située dans la baie de San Francisco, dans l’État...
Visente et ses hommes sont des Cocodrileros : des chasseurs de crocodiles. Tout droit sortis d’un roman d’Hemingway, ces...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site