Documentaire

Les hôtels particuliers de Paris incarnent l’élégance, le raffinement et l’histoire de la capitale française. Ces demeures d’exception, souvent nichées dans les quartiers les plus prestigieux, suscitent fascination et convoitise depuis des siècles. Cependant, une tendance récente soulève des questions : ces joyaux du patrimoine, autrefois réservés à l’élite française, sont de plus en plus acquis par des milliardaires étrangers. Ce phénomène reflète des enjeux économiques, culturels et sociaux complexes, qui redéfinissent la notion de propriété patrimoniale en France.