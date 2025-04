Documentaire

L’Eiger, ou l’Ogre, porte bien son nom, car sa face nord est l’une des plus réputées des Alpes et a été le théâtre de nombreux exploits et de drames qui restent dans les mémoires. L’Eiger (3 970 m), le Mönch (4 107 m) et la Jungfrau (4 158 m) constituent les trois mythes de l’Oberland bernois. Alpiniste amateur, Carole Dechantre part à l’ascension des sommets les plus célèbres et nous fait partager ses aventures alpines.