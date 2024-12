Documentaire

Niché au milieu de la forêt, le Parc Astérix a ouvert ses portes en 1989. L’univers du célèbre petit Gaulois accueille chaque année entre 1 et 2 millions de visiteurs. Pour gérer cette affluence, le personnel de la sécurité, de la restauration et les architectes s’activent dans l’ombre. Quelle est la potion magique qui permet au Parc Astérix d’être aujourd’hui le deuxième parc d’attractions le plus visité de France, avec pourtant dix fois moins de salariés que son illustre devancier ? Après cinq mois de fermeture d’hiver, le parc Astérix ouvre à nouveau ses portes. De la maintenance des attractions effectuées par des grimpeurs professionnels, aux dresseurs de dauphins en passant par la construction d’une nouvelle aire de jeu, découvrez les coulisses d’un parc en plein préparatifs du jour J. Documentaire réalisé par Lamia Belhacene, montage de Julien Mesquite et Gulian Le Tallec