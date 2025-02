Documentaire

Chaque année, les grands parcs d’attractions comme Nigloland, Walibi et le Parc Astérix investissent des millions pour plonger leurs visiteurs dans l’effroi. Entre décors immersifs, attractions hantées et spectacles terrifiants, les équipes travaillent des mois pour créer des expériences inoubliables. Le Parc Astérix mise sur un spectacle aquatique et une maison de la peur inspirée des films d’horreur. Zombies et clowns macabres hantent les allées, tandis que les restaurants proposent des menus « gore » pour une immersion totale. Ce reportage dévoile les coulisses de cette transformation saisissante.