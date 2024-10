Documentaire

A Orlando, en Floride, on trouve une grande quantité de parcs d’attractions. Parmi ceux là, Holyland Expérience, un parc biblique unique au monde, qui reconstitue la Jérusalem mythique, entre péplum hollywoodien et comédie musicale. Cette idée folle avait pour but d’unifier le christianisme et le judaïsme.