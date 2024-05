Documentaire



Le vintage est à la mode sur les routes : les véhicules anciens sont tendance, même après plus de soixante ans d’existence pour les plus prisés. Cet été, le plaisir de parcourir les routes à bord d’un véhicule mythique des années 1960 pourrait vous séduire. En France des dizaines d’agences de location misent sur le look rétro. Nous sommes allés à la rencontre des passionnés pour qui les carrosseries anciennes à Paris et sur les routes de Provence. Le plaisir de rouler vintage, c’est un voyage dans le temps garanti et des vacances réussies. Un documentaire de Séverine Picard.