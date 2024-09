Documentaire



Depuis quelques années, les parcs d’attraction rivalisent d’originalité et se vouent une concurrence effroyable. Pour divertir le public, les limites sont sans cesse repoussées. Aux Canaries, un parc aquatique exotique, le Siam Parc, propose les vagues artificielles les plus hautes d’Europe. Comment s’organise la sécurité des visiteurs ? Dans le Jura, Fabrice, un sculpteur décorateur pour les plus célèbres parcs du monde, doit créer le décor d’une nouvelle attraction allemande. Nous découvrirons également les coulisses d’Eurodisney et de Port Aventura, deux des plus grands parcs d’attraction en Europe.