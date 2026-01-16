Dans une obscurité totale, des personnes y découvrent certaines de leurs terreurs enfouies. C’est ce que la direction du parc Astérix souhaite pendant la très particulière période d’Halloween.Près de 350 000 visiteurs sont attendus pendant ces 22 jours qui représentent 20% du chiffre d’affaires annuel. Pour l’occasion, le parc gaulois est entièrement modifié. D’ailleurs, une zone entière est déconseillée au moins de 16 ans. Pourtant, de nombreuses familles avec des enfants en bas âge osent y pénétrer et le regrettent aussi tôt…