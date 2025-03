Documentaire

Avec près de 2000 km de cours d’eau, 650 ha de lacs et 1000 km de littoral, la Corse représente un des plus beaux réseaux hydrographiques européens. Mais ce sont surtout les amoureux de la truite fario qui trouveront en ces lieux un véritable paradis. Quelque vingt cinq cours d’eau d’une longueur de 20 à 80 km et des centaines de ruisseaux, tous aux eaux d’une rare qualité, sillonnent des paysages grandioses, au milieu d’une nature préservée et d’une beauté à couper le souffle. Mais pêcher les rivières corses n’est pas une mince affaire car elles sont souvent difficiles d’accès pour cause de relief accidenté. Une autre difficulté est l’extraordinaire clarté des eaux. Même à plusieurs mètres de profondeur, il devient facile de distinguer nettement tout ce qui se passe au fond et surtout de repérer les truites qui elles aussi profitent de ces eaux limpides pour voir sans être vues !