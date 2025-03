Documentaire

Dans le département des Hautes-Pyrénées, à une altitude de 2.161 mètres, au cœur d’une zone granitique entourée de montagnes recouvertes de neige éternelle, se dresse une énorme masse de béton élevée par la main de l’homme : la retenue de Cap de Long. Classé en première catégorie, ce lac artificiel est accessible aux pêcheurs uniquement quelques mois par an, durant la saison estivale, car le reste de l’année, il ne règne en ces lieux que neige et glace ! Ils partent alors tous à la recherche d’un poisson encore peu connu en France, redoutable prédateur, qui vit dans les profondeurs abyssales du lac : le cristivomer ! Avec des techniques sportives aux leurres, au vairon manié ou au vif au posé, ils rêvent tous de capturer ce tigre d’eau douce, appelé ainsi à cause de son extraordinaire voracité, qui peut atteindre une taille record de plus d’un mètre !