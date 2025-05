Documentaire

https://www.youtube.com/watch?v=z0qb7hdOtEM

Nous irons d’abord à Port Aventura en Espagne. Fermé pendant 3 mois, le parc s’apprête à rouvrir ses portes et c’est toute une équipe qui va se mobiliser dans un véritable marathon. Entretien des machines, contrôles de sécurité, aucune place n’est laissée à l’imprévu. Pourtant, le premier spectacle du parc a failli se solder par une humiliation historique… Direction ensuite la région parisienne, chez Disney ou Kate, la directrice artistique est responsable de tous les spectacles et parades du parc. Sa dernière mission : organiser un show considérable pour les 80 ans de Mickey ! Pour l’évènement, il faut recruter plus de 30 danseurs et travailler… jour et nuit. Kate le sait, elle n’a pas le droit à l’erreur. Nous embarquerons pour les îles Canaries à SIAM PARK dans le plus grand parc aquatique d’Europe. Au programme, chute libre de 30 mètres dans un bassin ou encore une piscine avec une vague haute de 3 mètres. Nous y avons rencontré Michaël, il s’occupe de la logistique et de la sécurité. Une tâche complexe ou la moindre erreur peut être fatale. Enfin, vous découvrirez comment sont fabriqués les attractions et les décors dans lesquels des millions de visiteurs se rendent chaque année. A Europapark, en Allemagne, Fabrice, un français est chargé de la construction du décor d’un nouveau manège. Il n’a qu’1 mois pour le réaliser. Nous l’avons suivi pendant sa course contre la montre