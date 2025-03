Documentaire

Présent au début des années 50 dans la moitié des eaux françaises, le black bass avait presque disparu. Aujourd’hui réintroduit, on le retrouve à nouveau dans de nombreuses régions. Mais il a changé d’image ! Un poisson simple, presque banal est devenu un poisson roi car plus rare ! Découvrez un formidable poisson de sport, combattant farouche, têtu et fantasque, qui saura vous donner du fil à retordre pour le leurrer et pour résister à ses cabrioles. Des émotions en perspective !