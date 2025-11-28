Les vacances, c’est sacré et cela se prépare dès la rentrée. Surtout si on est adepte des grands périples en autotour en toute liberté. C’est avec cette optique que cent mille passionnés des camping-cars, vans et autres véhicules de loisirs se rendent au Bourget du 27 septembre au 8 octobre. Sur 200 000 m2, les constructeurs rivalisent d’imagination pour séduire les visiteurs et les faire craquer pour le véhicule de leur rêve.