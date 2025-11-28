Ressources Dans la même catégorie

Article Qu’est-ce que le tufting exactement ? Le tufting est une technique de fabrication textile qui a gagné une immense popularité ces dernières années, notamment dans...

Documentaire On se met tous à la couture La couture c’est tendance ! Le Sweat Shop est un café couture qui propose des machines à coudre en...

Article La détection de métaux, un loisir controversé en France Depuis quelques années, la détection de métaux gagne en popularité auprès des amateurs de loisirs en plein air. Pourtant,...

Conférence Comment bien débuter sa collection d’insectes Étienne Normandin est Vice-Président de l’Association des entomologistes amateurs du Québec. Dans cette vidéo-conférence, il s’adresse à ceux désirant...

Conférence Collection de passions, passion de collections Danièle Giraudy est conservateur général honoraire du patrimoine, chargée des collections de la fondation et de leurs expositions.

Documentaire Vend tour de magie, clef en main ! La foire aux trucs, un lieu de magie interdit au grand public

Article Le jeu comme reflet de l’humanité Depuis les premières civilisations, l’humanité joue. Qu’il s’agisse d’un plateau d’échecs taillé dans la pierre, de cartes en papier...

Article Mots croisés : quels sont leurs principaux avantages pour l’intellect ? Le sport n’est pas la seule pratique sur laquelle miser pour rester en bonne santé. Vous devez également stimuler...

Documentaire Les bricoleurs de l’extrême Le bricolage est un loisir à la mode, et certains passionnés ont décidé d’aller résolument plus loin que le...

Documentaire Rétrospective sur la fameuse Simca 1000 Elle procure des sensations fortes à nos retraités.

Documentaire Ressembler à son idole ? Oui, mais à quel prix ? Un coiffeur de Beverly Hills s’efforce de ressembler à la poupée Ken en quête de perfection, se tournant inlassablement...

Article Comment la lecture peut devenir un plaisir ? Avec l’avènement des réseaux sociaux, très peu de personnes se tournent encore vers la lecture. Cette activité assez simple...

Article « The Little Folks Painting Book » : le premier livre de coloriage Il existe aujourd’hui de nombreux sites comme Récréakidz qui proposent des coloriages gratuits à imprimer sur internet, mais connaissez-vous...

Documentaire La voie intérieure. Devenir alpiniste (1975 à 1993) \r

Alpiniste professionnel, grand voyageur, écrivain… Lionel Daudet s’adonne depuis quelques années à un alpinisme au long cours loin des...

Article Le succès des figurines de collections Depuis quelques années, on constate que la culture japonaise ne cesse de se répandre à travers les quatre coins...

Documentaire Gabrielle met les bateaux en bouteille Il construit des bateaux ; elle façonne des maquettes de bateaux dans des bouteilles. Gabrielle Rogers vient de Virginie,...

Documentaire Miss Tattoo, les plus belles femmes tatouées de France Bienvenue dans un concours de miss un peu spécial. Ici, toutes les femmes sont tatouées ! Ici les plus...

Documentaire Comment procéder pour réussir l’achat de sa voiture ? La voiture est le second poste de dépenses pour les Français après le logement. Ceci dénote bien de l’efficacité...