Documentaire



Du 12 au 22 août, le centre-ville de Cambrai se transforme en un immense parc d’attractions, accueillant la plus grande fête foraine du Nord de la France. Avec 200 attractions et plus de 100 000 visiteurs attendus, l’événement promet amusement et divertissement pour tous. En coulisses, 800 personnes issues de 20 familles foraines travaillent sans relâche pour orchestrer ces dix jours de festivités, relevants défis et préparatifs pour que la magie opère à chaque saison.