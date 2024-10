Documentaire



Les parcs d’attractions français ont un succès grandissant avec des fréquentations de plus en plus fortes. Découvrez les coulisses de trois grands parcs – Astérix, Nigloland, et Walibi – qui ne cessent d’innover, pour attirer toujours plus de visiteurs. Entre les foules, les nouvelles attractions et les événements spécifiques à la période de l’année, ces parcs déploient des trésors d’ingéniosité pour donner des expériences extrêmes.